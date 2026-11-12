Αϊντχόφεν: Ρίχνει «βόμβα» με Ντε Μπρόινε

Ένα ιδιαίτερα ηχηρό μεταγραφικό σενάριο βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς η PSV Αϊντχόφεν εξετάζει την περίπτωση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, θέλοντας να τον εντάξει στο δυναμικό της κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο ολλανδικός σύλλογος έχει ήδη κινηθεί για την υπόθεση του 35χρονου Βέλγου μέσου, έχοντας πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των «Eindhovens Dagblad» και «Voetbal International».

Ο Ντε Μπρόινε αγωνίζεται στη Νάπολι από το καλοκαίρι του 2025, όταν ολοκλήρωσε έναν σπουδαίο κύκλο δέκα ετών στη Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, το μέλλον του στην Ιταλία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της μεταγραφικής συζήτησης, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, ενώ υπάρχει και σχετική επιλογή επέκτασης από την πλευρά των «παρτενοπέι».

Σύμφωνα με την ολλανδική πλευρά, ο έμπειρος χαφ δεν εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Αϊντχόφεν, με την PSV να εκτιμά ότι μπορεί να βρει τη φόρμουλα για να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση.

Ο Πέτερ Μπος θέλει τον Βέλγο σταρ στην PSV

Ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική συνεργασίας με τον Ντε Μπρόινε φέρεται να είναι ο προπονητής της PSV, Πέτερ Μπος, ο οποίος έχει εκφράσει κατά το παρελθόν τον θαυμασμό του για τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του Βέλγου.

Μάλιστα, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον τεχνικό της ολλανδικής ομάδας να βλέπει στο πρόσωπο του 35χρονου μέσου έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να ανεβάσει σημαντικά την ποιότητα και τη δημιουργία της ομάδας του.

Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η PSV είναι πως ο Ντε Μπρόινε έχει ήδη συνεργαστεί επί σειρά ετών με τον φυσικοθεραπευτή της ομάδας, Έντι Πέπελς, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην εθνική Βελγίου.

Το συμβόλαιο με τη Νάπολι και το ενδεχόμενο αποχώρησης

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του Ντε Μπρόινε με τη Νάπολι, καθώς η συμφωνία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Αυτό σημαίνει πως η ιταλική ομάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησής του τον Ιανουάριο, εφόσον προκύψει μια ικανοποιητική πρόταση, χωρίς να κινδυνεύσει να τον χάσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στο τέλος της συνεργασίας τους.

Την ίδια στιγμή, πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Il Mattino», στο μυαλό του Βέλγου υπάρχει και η προοπτική του MLS, με τη Νάπολι να μην εμφανίζεται διατεθειμένη να δημιουργήσει εμπόδια σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής ζητήσει να αποχωρήσει.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αν η PSV θα καταφέρει να πραγματοποιήσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της χειμερινής περιόδου, φέρνοντας στην Ολλανδία έναν από τους κορυφαίους μέσους της γενιάς του.