Επικό deal Παναθηναϊκού και Novibet για τον Βοτανικό

Μια ανάσα από μια τεράστια συμφωνία είναι ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, η Novibet κατέθεσε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αδιανόητη πρόταση 50+3 εκατ. ευρώ για τα 7 πρώτα χρόνια και καπάρωσε την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ονοματοδοσία του νέου γηπέδου του «Τριφυλλιού» στον Βοτανικό! Αυτό όμως που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σε αυτό το κομμάτι είναι πως το γήπεδο, πέραν της εμπορικής ονομασίας θα έχει και τη δική του, την… Παναθηναϊκή, όπως ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση του γηπέδου της ΑΕΚ.

Πρόκειται για συμφωνία-μαμούθ: 50 εκατ. ευρώ σε σταθερά ποσά για τα πρώτα 7 χρόνια, και μπόνους που μπορούν να ανεβάσουν το σύνολο στα 53 εκατ. ευρώ.

Τα σταθερά ποσά μόνο βγάζουν πάνω από 7 εκατ. ευρώ τον χρόνο, και με τα μπόνους ο ετήσιος μέσος όρος φτάνει τα 7.5 εκατ. Τέτοια νούμερα δεν έχει δει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ελληνικός αθλητισμός συνολικά για ονοματοδοσία γηπέδου. Είναι ένα συμβόλαιο που εκτοξεύει τον Παναθηναϊκό και τον βάζει σε άλλη τροχιά.

Το «deal» το έφερε στην ευθεία των υπογραφών ο Γιώργος Σταθόπουλος, από τα νέα στελέχη της ΠΑΕ, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Νέος κυριολεκτικά και μεταφορικά καθώς ο Αλαφούζος διέγνωσε πέρυσι την ευκαιρία και προσέλαβε έναν 37χρονο σε μια καίρια θέση, του chief commercial & Venue Officer που ταυτόχρονα είχε και πλούσιο «πράσινο» υπόβαθρο, γνωριζοντας ποιο σύλλογο υπηρετεί.