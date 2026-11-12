Καλαμάτα: Νοκ άουτ για έξι εβδομάδες ο Κένεθ Βάργκας - Τα ματς που χάνει

Πρόβλημα προέκυψε στην Καλαμάτα με τον Κένεθ Βάργκας, καθώς ο τραυματισμός που αντιμετωπίζει ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός, αναγκάζοντάς τον να μείνει μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η «Μαύρη Θύελλα» ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της για την κατάσταση του Κοσταρικανού εξτρέμ, γνωστοποιώντας πως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν μεγάλο οστικό οίδημα στον μηρό και στην κνήμη, καθώς και διάταση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων του γόνατος.

Ο τραυματισμός προέκυψε κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, όταν ο Βάργκας δέχθηκε πλήγμα στο δεξί πόδι. Το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να ακολουθήσει συντηρητική θεραπευτική αγωγή διάρκειας έξι εβδομάδων, με την κατάστασή του να αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση.

Αυτή την περίοδο ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην πατρίδα του, έχοντας εξασφαλίσει ολιγοήμερη άδεια από την ομάδα, προκειμένου να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Βάργκας

Η απουσία του Κένεθ Βάργκας δημιουργεί ένα σημαντικό αγωνιστικό κενό για την Καλαμάτα, καθώς ο Κοσταρικανός αναμένεται να χάσει μια σειρά από κρίσιμες αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, εκτός απροόπτου δεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ (21/11), την Κηφισιά (28/11), τον ΠΑΟΚ (2/12), τον Λεβαδειακό (6/12), τον Παναιτωλικό (12/12), τον ΟΦΗ (20/12), αλλά και τον Ολυμπιακό στις 9 Ιανουαρίου.

Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Ένωση στις 16 Ιανουαρίου θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του, ενώ ως πιθανό σημείο επιστροφής του έχει τεθεί το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor στις 23 Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μέσα από τις διαδοχικές ιατρικές αξιολογήσεις, με την Καλαμάτα να περιμένει την επιστροφή του ποδοσφαιριστή της σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας, Κένεθ Βάργκας.

Ο Κένεθ Βάργκας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο δεξί του πόδι, απ’ όπου και προέκυψε ένα μεγάλο οστικό οίδημα στον μηρό και στην κνήμη.

Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια, διαπιστώθηκε διάταση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων του γόνατος.

Ως εκ τούτου, η ιατρική ομάδα αποφάνθηκε ο ποδοσφαιριστής μας να ακολουθήσει συντηρητική αντιμετώπιση για έξι εβδομάδες.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται εβδομαδιαίως και η απόφαση για την περαιτέρω πορεία της αποκατάστασής του θα παρθεί μετά το διάστημα των έξι εβδομάδων, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πατρίδα του έχοντας εξασφαλίσει ειδική ολιγοήμερη άδεια από την ομάδα μας.

Σύσσωμη η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας εύχεται στον Κένεθ ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή στα γήπεδα με τη φανέλα της ομάδας μας!».