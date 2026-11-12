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Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη και Κούτσια η ενδεκάδα κόντρα στην Ισλανδία

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ (15:00), με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Οι επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη για την αναμέτρηση.

Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη και Κούτσια η ενδεκάδα κόντρα στην Ισλανδία
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Με τους Χρήστο Μουζακίτη και Γιώργο Κούτσια στη βασική της σύνθεση θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελπίδων την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, με τη σέντρα της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 15:00. Η «Γαλανόλευκη» ξεκινά την προσπάθειά της με στόχο την επιστροφή στην τελική φάση του EURO U21, έπειτα από 25 χρόνια.

Κάτω από τα δοκάρια για την ελληνική ομάδα θα βρίσκεται ο Μοναστηρλής, ενώ την αμυντική τετράδα, από αριστερά προς τα δεξιά, θα αποτελέσουν οι Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλος και Κωστούλας.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Μουζακίτης και Κοντούρης, με τον Αλμύρα να αναλαμβάνει πιο δημιουργικό ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Κούτσιας, έχοντας στα δύο άκρα τους Παπακανέλλο και Πνευμονίδη.

https://www.instagram.com/p/DfpAdK5KA7l/

Από την πλευρά της, η Ισλανδία θα παραταχθεί με τον Πέτερσον στην εστία. Οι Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον και Κρίστιανσον θα συνθέσουν την τετράδα της άμυνας, από αριστερά προς τα δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Γκούντμουντσον, Ρόμπερτσον και Σίγκουρντσον, ενώ στην επιθετική τριάδα θα αγωνιστούν οι Γκούντγιονσεν, Ντάντασον και Θόρστεϊνσον, με αυτή τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά.

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