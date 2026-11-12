"Μέσα" για Μπαρτσελόνα ο Ρογκαβόπουλος

Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό από τη σημερινή προπόνηση της ομάδας, μία ημέρα πριν από το μεγάλο αυριανό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προπονείται κανονικά, με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα στη διάθεση του για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς, έπειτα από αρκετό καιρό.

Αντίθετα, εκτός παρέμεινε ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος και θα απουσιάσει από την αυριανή αναμέτρηση.