"Μέσα" για Μπαρτσελόνα ο Ρογκαβόπουλος

Σε κανονικούς ρυθμούς προπονήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Μπαρτσελόνα και τέθηκε στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εκτός ο Λευτέρης Μαντζούκας. 

Ηλίας Λαλιώτης

"Μέσα" για Μπαρτσελόνα ο Ρογκαβόπουλος
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Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό από τη σημερινή προπόνηση της ομάδας, μία ημέρα πριν από το μεγάλο αυριανό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προπονείται κανονικά, με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα στη διάθεση του για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς, έπειτα από αρκετό καιρό.

Αντίθετα, εκτός παρέμεινε ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος και θα απουσιάσει από την αυριανή αναμέτρηση.

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"Μέσα" για Μπαρτσελόνα ο Ρογκαβόπουλος

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