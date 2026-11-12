Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τέλος ο Κάρικ, συμφωνία με Ποτσετίνο για τον πάγκο

Σε αλλαγή προπονητή οδηγείται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου φέρεται πως έλαβε την οριστική απόφαση για την απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του.

Η φετινή πορεία των «κόκκινων διαβόλων» έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς η ομάδα βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει μόλις οκτώ βαθμούς στις πρώτες δέκα αγωνιστικές. Η αγωνιστική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, με τα προβλήματα να είναι πλέον εμφανή τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Ο Μάικλ Κάρικ βρισκόταν στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς δεν είχε καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η διοίκηση αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον νεαρό κόουτς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει συμφωνήσει σε κατ' αρχήν βάση με τον αγγλικό σύλλογο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Ο Αργεντινός τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ωστόσο εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Premier League, όπου είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη θητεία του στην Τότεναμ, από το 2014 έως το 2019.

Για να προχωρήσει η συμφωνία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να καταβάλει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί η ρήτρα αποδέσμευσης του 54χρονου προπονητή. Το συμβόλαιό του με την αμερικανική ομοσπονδία έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030.

Οι εξελίξεις στο Μονακό και η απόφαση για τον Κάρικ

Καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του Μάικλ Κάρικ ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, με τη συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Γιουνάιτεντ, Ομάρ Μπεράντα, και του διευθυντή ποδοσφαίρου, Τζέισον Γουίλκοξ, με τον συνιδιοκτήτη του συλλόγου, Τζιμ Ράτκλιφ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η απογοητευτική πορεία της ομάδας και η ανάγκη για αλλαγές, με τον Ποτσετίνο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Στο Old Trafford αναζητούν έναν προπονητή που θα μπορέσει να επαναφέρει τον σύλλογο σε τροχιά πρωταθλητισμού και να τον οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες, 13 χρόνια μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Η παρουσία του Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον περασμένο Ιανουάριο, μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ. Η παρουσία του συνδέθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Champions League στο τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, γεγονός που οδήγησε στην υπογραφή νέου συμβολαίου μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ωστόσο, η φετινή εικόνα της ομάδας αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική, με τα αρνητικά αποτελέσματα να φέρνουν τον Άγγλο τεχνικό σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού ρεπορτάζ, ο Κάρικ έχει καθίσει στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σε 16 αναμετρήσεις, με απολογισμό τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες και επτά ήττες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβε προσωρινά την ομάδα. Το 2021 είχε καθοδηγήσει τους «κόκκινους διαβόλους» σε τρία παιχνίδια, μετά την απομάκρυνση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, πριν από την πρόσληψη του Ραλφ Ράνγκνικ.

Πριν περάσει στην προπονητική, ο Κάρικ είχε διαγράψει σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα στο Old Trafford, όπου αγωνίστηκε από το 2006 έως το 2018, κατακτώντας μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.