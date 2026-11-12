Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από το εργοτάξιο στον Βοτανικό, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου που θα αποτελέσει τη μελλοντική έδρα του «τριφυλλιού».

Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με το μεγάλο έργο που περιμένουν εδώ και χρόνια οι φίλοι της ομάδας να προχωρά.

Η «πράσινη» ΠΑΕ φρόντισε να δώσει μια ακόμη εικόνα από την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών, δημοσιεύοντας νέο βίντεο από το εργοτάξιο, προκειμένου να ενημερώσει τον κόσμο για την πορεία του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.

Μέσα από το σχετικό υλικό, οι φίλοι του «τριφυλλιού» έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια ακόμη γεύση από τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Βοτανικό, εκεί όπου σταδιακά διαμορφώνεται η νέα ποδοσφαιρική έδρα του συλλόγου.

Το νέο γήπεδο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για το μέλλον του Παναθηναϊκού, καθώς φιλοδοξεί να προσφέρει στην ομάδα ένα σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών ποδοσφαιρικό σπίτι.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: