20 Χρόνια PlayStation 3: Αμφιλεγόμενο ή απλώς πολύ μπροστά από την εποχή του;

Οι videogaming κονσόλες που μας μεγάλωσαν θα έχουν πάντα ξεχωριστό μερίδιο στη ζωή μας. Άλλες τις θυμάσαι για τα παιχνίδια τους, άλλες για τις τεχνολογικές καινοτομίες τους και κάποιες που καταφέρνουν να συνδυάσουν και τα δύο. Η ανάμνηση του PlayStation 3, ωστόσο, έχει καταφέρει κάτι που δύσκολα θα μπορούσε άλλη κονσόλα να πετύχει.

Στις 11 Νοεμβρίου 2006 έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην Ιαπωνία, συμπληρώνοντας πλέον 20 χρόνια ζωής, και μέχρι σήμερα έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο controversial κονσόλες στην ιστορία του gaming.

Όταν κυκλοφόρησε, η Sony είχε την αυτοπεποίθηση μιας εταιρείας που είχε μόλις κυριαρχήσει με το PlayStation και το PS2, αλλά στην περίπτωση του τρίτου κεφαλαίου της, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει.

Το πιο δύσκολο ξεκίνημα στην ιστορία του PlayStation

Το PS3 ήταν ένα τεχνολογικό θηρίο για τα δεδομένα της εποχής. Στην καρδιά του βρισκόταν ο επεξεργαστής Cell Broadband Engine, προϊόν συνεργασίας της Sony με τις IBM και Toshiba. Το πρόβλημα; Η αρχιτεκτονική του ήταν τόσο ιδιαίτερη, που έκανε τη ζωή των developers αρκετά δύσκολη.

Την ίδια στιγμή, η Microsoft είχε προλάβει να κυκλοφορήσει το Xbox 360, προσφέροντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπήρχε και η τιμή. Το βασικό μοντέλο των 20GB κόστιζε 499 δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ η έκδοση των 60GB έφτανε τα 599 δολάρια. Για το 2006, μιλάμε για ένα πραγματικό οικονομικό σοκ.

Η Sony βρέθηκε για πρώτη φορά μετά την εποχή του πρώτου PlayStation να κυνηγάει τον ανταγωνισμό, και το έκανε σε μια γενιά όπου το Xbox 360 και το Nintendo Wii είχαν ήδη αρχίσει να κερδίζουν το κοινό.

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Όταν το PS3 άρχισε να απαντά με παιχνίδια

Είναι η στιγμή που ξεκίνησε η αντεπίθεση. Γιατί η Sony μπορεί να έκανε αρκετά λάθη στο λανσάρισμα, αλλά είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους αντιπάλους, το οποίο λέγεται «αποκλειστικά παιχνίδια» της.

Το Uncharted 2: Among Thieves έδειξε πώς μπορεί να μοιάζει ένα κινηματογραφικό blockbuster όταν μεταφέρεται σε videogame, το The Last of Us μάς έδωσε μία από τις πιο δυνατές αφηγηματικές εμπειρίες στην ιστορία του μέσου, ενώ τα God of War III, Metal Gear Solid 4, Demon's Souls και LittleBigPlanet έδωσαν στην κονσόλα μια ταυτότητα που δύσκολα μπορούσε να αντιγράψει ο ανταγωνισμός.

Το PS3 δεν ήταν απλώς μια κονσόλα στην οποία έπαιζες, αλλά μια πλατφόρμα που σε έκανε να περιμένεις με ανυπομονησία την επόμενη μεγάλη κυκλοφορία. Και αυτό είναι κάτι που, ειδικά σήμερα, αξίζει να θυμόμαστε.

Μήπως τελικά ήταν μπροστά από την εποχή του;

Το PS3 βέβαια, είχε και τεχνολογικές καινοτομίες, καθώς ήταν η πρώτη κονσόλα που έφερε ενσωματωμένο Blu-ray player, υποστήριξη HDMI σε όλες τις εκδόσεις του και δυνατότητα εξόδου εικόνας 1080p. Μία gaming μηχανή, αλλά και ένα ολοκληρωμένο κέντρο ψυχαγωγίας για το σαλόνι.

Ο τελικός απολογισμός της διαδρομής του, έγραψε ότι πούλησε περίπου 87,4 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, ξεπερνώντας οριακά το Xbox 360, αλλά μένοντας πίσω από το Nintendo Wii.

Μας λείπει το PS3 ή εκείνη η εποχή;

Είκοσι χρόνια μετά, ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι αν το PS3 ήταν επιτυχημένο ή αποτυχημένο, καθώς οι αριθμοί έχουν ήδη δώσει την απάντηση. Το ερώτημα είναι αν εκείνη η γενιά μάς πρόσφερε κάτι που έχουμε ήδη χάσει. Τότε περιμέναμε τις μεγάλες αποκλειστικότητες, ανακαλύπταμε καινούργια franchises και κάθε γενιά έμοιαζε με πραγματικό τεχνολογικό άλμα. Δεν υπήρχε η σημερινή αίσθηση ότι πρέπει να περιμένεις χρόνια για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι, ούτε η ίδια εξάρτηση από ατελείωτα updates και live-service μοντέλα.

Το PlayStation 3 μπορεί να υπήρξε η πιο αμφιλεγόμενη κονσόλα της Sony, ήταν όμως και μία από τις τελευταίες που μας έκαναν να νιώθουμε ότι το gaming είναι μια πραγματική περιπέτεια.

Και αν αυτό δεν είναι ένας καλός λόγος να την ξαναβάλεις στην πρίζα, τότε πραγματικά δεν ξέρουμε ποιος είναι.