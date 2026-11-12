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United Cup 2027: Τσεχία και Ουγγαρία στον δρόμο της Ελλάδας - Το πρόγραμμα της Εθνικής

Η Ελλάδα έμαθε τους αντιπάλους της στο United Cup 2027, καθώς θα αντιμετωπίσει την Τσεχία και την Ουγγαρία στον Β' όμιλο της διοργάνωσης. Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Σίδνεϊ, οι αντίπαλοι της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά και ο στόχος της πρόκρισης στα προημιτελικά.

United Cup 2027: Τσεχία και Ουγγαρία στον δρόμο της Ελλάδας - Το πρόγραμμα της Εθνικής
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Την Τσεχία και την Ουγγαρία θα κληθεί να ξεπεράσει η Ελλάδα στη φάση των ομίλων του United Cup 2027, με την κλήρωση να τοποθετεί την εθνική ομάδα στον Β' όμιλο της διοργάνωσης.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ, με την ελληνική αποστολή να ξεκινά τις υποχρεώσεις της στις 2 Ιανουαρίου και να ολοκληρώνει την παρουσία της στη φάση των ομίλων στις 5 του μήνα. Το ζητούμενο για την ομάδα είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία θα της εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Πρώτο εμπόδιο για την Ελλάδα θα είναι η Τσεχία, σε μία αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Ιανουαρίου. Η Μαρία Σάκκαρη θα ανοίξει το πρόγραμμα των αγώνων απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα, με το πρώτο σερβίς να αναμένεται περίπου στις 08:30 ώρα Ελλάδας.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Γίρι Λεχέτσκα, ενώ η συνάντηση των δύο χωρών θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα του μεικτού διπλού.

Ακολούθως, στις 5 Ιανουαρίου, η Εθνική θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουγγαρία, στη δεύτερη και τελευταία αναμέτρησή της για τη φάση των ομίλων. Η Σάκκαρη θα βρει απέναντί της την Άννα Μπόνταρ, σε παιχνίδι που υπολογίζεται να ξεκινήσει περίπου στη 01:30 ώρα Ελλάδας.

Μετά το ματς των γυναικών, θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Φαμπιάν Μοροζάν, ενώ και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το μεικτό διπλό.

Εκτός από τους δύο κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού τένις, στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Γιάννης Ξυλάς, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η Σαπφώ Σακελλαρίδη, οι οποίοι συμπληρώνουν την ελληνική ομάδα ενόψει της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει ένα δυνατό ξεκίνημα στη νέα χρονιά, με στόχο να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του United Cup.

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