Ολυμπιακός: Οι… εκκρεμότητες στη διακοπή και οι μεταγραφικές σκέψεις για Γενάρη

Τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων αξιοποιεί ο Ολυμπιακός, συνδυάζοντας ξεκούραση και δουλειά στο Ρέντη, με το βλέμμα στην επανέναρξη της σεζόν αλλά και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκληρώνουν την εβδομάδα με την τελευταία τους προπόνηση και στη συνέχεια θα έχουν τριήμερο ρεπό, επιστρέφοντας στις εγκαταστάσεις του Ρέντη τη Δευτέρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Λίον Μπέιλι, από τον οποίο υπάρχει προσδοκία για μεγαλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ παρέμεινε στην Ελλάδα και δεν ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής του ομάδας, προκειμένου να δουλέψει και να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στον Ολυμπιακό περιμένουν ότι μετά τη διακοπή θα μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια συμμετοχής, καθώς η αρχική εκτίμηση για άνετα 60λεπτα μετά τον Οκτώβριο δεν επιβεβαιώθηκε.

Παράλληλα, ο Σαντιάγκο Έσε συνεχίζει τη θεραπεία του μετά τον τραυματισμό, έχοντας ως προσωπικό στόχο να επιστρέψει σε περίπου έναν μήνα, νωρίτερα από τον αρχικό χρονικό ορίζοντα. Οι Πειραιώτες, ωστόσο, δεν σκοπεύουν να επισπεύσουν την αποθεραπεία του, θέλοντας να επιστρέψει πλήρως έτοιμος και χωρίς κίνδυνο υποτροπής.

Εφόσον η αποκατάστασή του εξελιχθεί ιδανικά, υπάρχει πιθανότητα να προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια του 2026, απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι και τον Παναιτωλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Βασικός στόχος, πάντως, είναι να μπει στο νέο έτος στο 100%.

Την ίδια ώρα, στον Ολυμπιακό έχουν αρχίσει να εξετάζουν τις ανάγκες του ρόστερ ενόψει Ιανουαρίου. Οι θέσεις του ακραίου μπακ και του εξτρέμ βρίσκονται ψηλά στη σχετική λίστα, χωρίς να αποκλείεται η αναζήτηση λύσεων και σε άλλες θέσεις.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας μέχρι τα Χριστούγεννα και τις ανάγκες που θα έχουν διαμορφωθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, η χειμερινή μεταγραφική περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί πιο δραστήρια από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή.