ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Γιάκιτς - Πρόγραμμα... βουνό με δύο ντέρμπι

Ένα σημαντικό αγωνιστικό πλήγμα καλείται να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του, καθώς ο Γιάκιτς θα απουσιάσει για διάστημα 4-6 εβδομάδων. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς η μαγνητική τομογραφία έδειξε κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.

Η απουσία του έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διακοπής θα χρειαστεί να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έχει να δώσει έξι παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση του 2026, με δύο σημαντικά ντέρμπι να ξεχωρίζουν στο καλεντάρι.

Η επιστροφή στη δράση είναι προγραμματισμένη για τις 22 Νοεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Κηφισιά. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ, σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του συγκεκριμένου διαστήματος.

Στο ενδιάμεσο, οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν την Καλαμάτα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση της νίκης, προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη.

Στη συνέχεια, στις 6 Δεκεμβρίου, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Βόλο, ενώ στις 13 του μήνα η Τούμπα θα υποδεχθεί το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι της περιόδου, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Η αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων για το 2026 θα πέσει στις 19 Δεκεμβρίου, όταν ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Αστέρα, ολοκληρώνοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα έξι αναμετρήσεων.