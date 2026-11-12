«Πετάει» για Άμστερνταμ η Εθνική

Για την Ολλανδία αναχωρεί σε λίγη ώρα η αποστολή της Εθνικής μας ομάδα, εν όψει της πολύ σπουδαίας αυριανής αναμέτρησης στο Άμστερνταμ.

Η συνέντευξη τύπου της Εθνικής έχει οριστεί για τις 19:15 ώρα Ελλάδας, ενώ η προπόνηση στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φαίνεται να έχει κατασταλάξει στα οριστικά πλάνα του για τον αγώνα με τους Ολλανδούς με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να ακολουθεί την αποστολή αλλά να αποτελεί ερωτηματικό η κατάστασή του και το αν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα λόγω του τραυματισμού του.

Η Εθνική μας ομάδα αύριο βράδυ δε θα είναι μόνη της, μιας και αναμένεται να έχει πολύ μεγάλη βοήθεια από τους Έλληνες φιλάθλους. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία οι Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών, εξαφανίζοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική.