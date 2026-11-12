Οι νίκες που σε δυναμώνουν κι οι εντυπώσεις που «χτίζονται»

Δεν είναι όλες οι νίκες ίδιες. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία μια ομάδα επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της, προηγείται, βρίσκει χώρους και φτάνει με σχετική άνεση στον στόχο της. Τέτοια ήταν τα εντός έδρας ματς της ΑΕΚ μέχρι την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, στον οποίο χρειάστηκε να βγάλει διαφορετικά στοιχεία στο γήπεδο. Εκεί, όπου κλήθηκε να αντιδράσει όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, διαχειρίστηκε την πίεση και βρήκε λύσεις ακόμα και σε συνθήκες που δεν ήταν ευνοϊκές.

Η ομάδα του Νίκολιτς έφτασε έτσι σε μια νίκη από αυτές που μπορούν να σε κάνουν πιο δυνατό, ενόψει της συνέχειας. Οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν με ηρεμία στη διακοπή, εκεί όπου ο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δει ξανά τα πλάνα του κι ενδεχομένως να αναθεωρήσει ορισμένα εξ αυτών, όπως η διεύρυνση του ροτέισον που μοιάζει… μονόδρομος, καθώς ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει και το παιχνίδι εντυπώσεων που προσπαθούν να παίξουν ορισμένοι. Μάλλον θα φταίει η εποχή, γιατί και την περασμένη σεζόν τέτοιες ημέρες ήταν που ο Στεφάν Λανουά εξελίχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή με τα όσα υποστήριξε, μετά την παρουσία του στη Νέα Φιλαδέλφεια κι όπως αποδείχθηκε δικαστικά δεν είχαν βάση.

Οι πληροφορίες που διέρρευσαν από το σεμινάριο των διαιτητών για τις τοποθετήσεις των Πάολο Βαλέρι και Στεφάν Λανουά, παρουσίασαν μια εικόνα με την ΑΕΚ απόλυτα ευνοημένη. Μάλιστα, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής «ανακάλυψε» νέα κόκκινη κάρτα σε μαρκάρισμα του Γκατσίνοβιτς που έμοιαζε αρκετά με εκείνη του Αντίνο στη Θεσσαλονίκη. Ο Σέρβος είδε σωστά την κίτρινη κάρτα, αλλά ο Λανουά θεωρεί ότι έπρεπε να δει απευθείας κόκκινη!

Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν απαραίτητη από τη στιγμή που οι διαρροές από το σεμινάριο διαμόρφωναν μια συγκεκριμένη επιλεκτική εικόνα, από την οποία απουσιάζουν φάσεις όπως το χτύπημα εκτός φάσης πάνω στον Βάργκα. Μια φάση που έγινε κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή, Μόσχου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν προσηλωμένοι στη δουλειά τους, αξιοποιώντας τη διακοπή, έχοντας παρακαταθήκη μια νίκη που έλειπε από φετινό παζλ της σεζόν. Τα δύσκολα είναι μπροστά κι έρχονται μετά τους αγώνες του Nations League, αλλά μπορούν να εξελιχθούν και σε ευκαιρία, με το περσινό σερί, τέτοια εποχή, να αποτελεί σημείο αναφοράς.