ΑΕΚ: Αγωγή σε βάρος της ΕΠΟ και Γκαγκάτση - «Δεν ανεχόμαστε συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση»

Η ΑΕΚ επιμένει στην αναζήτηση δικαίωσης έναντι της ΕΠΟ και του προέδρου της, Μάκη Γκαγκάτση, μετά την αθωωτική απόφαση των δικαστηρίων στην υπόθεση Λανουά, την οποία η ομοσπονδία είχε δημοσίως στηρίξει.

Θεωρώντας ότι υπέστη ηθική βλάβη από τη δημόσια στάση της ΕΠΟ, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ προχώρησε σε νέα νομική κίνηση. Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε αγωγή ύψους 800 χιλιάδων ευρώ εναντίον της ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση.

Όπως υποστηρίζει, η δημόσια τοποθέτηση της ομοσπονδίας σχετικά με τον δήθεν προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ πριν από το ματς με τον ΠΑΟΚ προκάλεσε σοβαρή ηθική βλάβη τόσο στην ίδια όσο και στη φίλαθλη κοινότητά της ανά την Ελλάδα.

Η ΑΕΚ είχε αποστείλει εξώδικο απαιτώντας επανόρθωση και δημόσια συγγνώμη εντός δέκα ημερών, ωστόσο η προθεσμία πέρασε χωρίς ανταπόκριση, ούτε από την ομοσπονδία ούτε από τον Γκαγκάτση. Η Ένωση, πιστή στη θέση της για αποκατάσταση της αλήθειας, προχώρησε έτσι στις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες.

«Η ΑΕΚ είναι ένα περήφανο Σύμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση από όπου και αν προέρχονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχόλιο της ΠΑΕ.