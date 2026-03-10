Ομάδες

ΑΕΚ: 2.000 «κιτρινόμαυροι» στο Τσέλιε
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 09:57
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: 2.000 «κιτρινόμαυροι» στο Τσέλιε

Δυναμική συμπαράσταση από τον κόσμο της αναμένεται να έχει η ΑΕΚ στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Τσέλιε.

Στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις έχει στρέψει το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσέλιε την Πέμπτη το βράδυ (12/3, 22:00).

Ένα από τα μεγάλα «όπλα» για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι ο κόσμος της ομάδας ο οποίος αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών.

Αν και αρχικά ο σχεδιασμός έλεγε ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα πάρουν 600 εισιτήρια, που αναλογεί στο 5% της χωρητικότητας του γηπέδου, η διοίκηση της Τσέλιε αποφάσισε να διαθέσει ολόκληρη τη νότια εξέδρα, βλέποντας πως υπάρχει ζήτηση. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στις εξέδρες του γηπέδου της Τσέλιε αναμένεται να βρεθούν κοντά στους 2000 φίλους της ΑΕΚ.  



