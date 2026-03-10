Ομάδες

Σπόρτινγκ: Πρόβλημα με Ιωαννίδη που συνεχίζει να μένει εκτός -Χάνει τα ματς με Μπόντο
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 10:35
CHAMPIONS LEAGUE / Σπόρτινγκ

Σπόρτινγκ: Πρόβλημα με Ιωαννίδη που συνεχίζει να μένει εκτός -Χάνει τα ματς με Μπόντο

Ο Έλληνας επιθετικός θα μείνει εκτός των αναμετρήσεων με τη Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League.

Σοβαρό πρόβλημα για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, λίγο πριν από τις αναμετρήσεις με τη Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League.

Όπως αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ της A Bola, ο Φώτης Ιωαννίδης, που βρίσκεται εκτός δράσης, θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για δύο εβδομάδες ακόμα κάτι που σημαίνει ότι δε θα μπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του για πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ιωαννίδης είναι εκτός από τις αρχές του νέου έτους, με μοναδική εξαίρεση τον αγώνα με την Μορεϊρένσε στις 12 Φεβρουαρίου όταν και αγωνίστηκε για 13 λεπτά αλλά φάνηκε ότι ακόμα δεν ήταν έτοιμος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Έλληνας επιθετικός είναι πολύ πιθανό να μπει και πάλι σε δράση στις 22 Μαρτίου στον αγώνα πρωταθλήματος με την Αλβέρκα, με τους ανθρώπους της ομάδας όμως να τονίζουν ότι δεν πρόκειται να τον πιέσουν και να πάρουν κανένα ρίσκο.   



