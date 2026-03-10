«Τρέλα» στον ΟΦΗ για τον τελικό Κυπέλλου

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Κρήτης ανακοίνωσε πως βάζει και τρίτη ιδιωτική πτήση για τους οπαδούς του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 25 Απριλίου.

Τρέλα επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΟΦΗ για τον επικείμενο τελικό Κυπέλλου, κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 25 Απριλίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τους Κρητικούς, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έχει ήδη… γεμίσει δύο τσάρτερ από οπαδούς του ΟΦΗ, ενώ με νέα της ανακοίνωση έγινε γνωστό πως για τις ανάγκες τους ναυλώθηκε και τρίτο.

Φυσικά, έχουν γίνει και οι προετοιμασίες για το ακτοπλοϊκό ταξίδι. Θυμίζουμε πως κάθε ομάδα θα λάβει 7.812 εισιτήρια

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

“Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, μαζί με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, Aktina Travel Group, σας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσετε αυθημερόν στις 25 Απριλίου, με τρίτη ιδιωτική πτήση, την εμπειρία του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου!

To 3ο charter με τους φιλάθλους του ΟΦΗ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” του Ηρακλείου το Σάββατο 25 Απριλίου στις 06:00 το πρωί και θα επιστρέψει στην Κρήτη από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα.

Η τιμή κατ’ άτομο είναι 375 ευρώ και στο ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια (Ηράκλειο – Ν. Αγχίαλος – Ηράκλειο), οι φόροι αεροδρομίου και οι μεταφορές με πούλμαν “αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου – παραλία Βόλου – Πανθεσσαλικό στάδιο – αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου”.

Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, αλλά είναι εξασφαλισμένο (περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές και τις θύρες των φιλάθλων του ΟΦΗ, όταν ανακοινωθούν από την ΕΠΟ).

⁠ ⁠Για συμμετοχές παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Αktina Travel Group στα τηλέφωνα: 2109002617 και 2109002629 καθώς επίσης και στο email ofinal@aktinatravelgroup.com καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή (10.00-18.00)”.