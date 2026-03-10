Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών

Onsports Team

Τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς στο βόλεϊ γυναικών πανηγυρίζει η Νέα Σμύρνη. Στον επικό τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών, ο Πανιώνιος Betsson νίκησε 3-1 τον Α.Ο. Θήρας και μετά το Super Cup κατέκτησε και το πρώτο Κύπελλο στην ιστορία του.

Ο τελικός του περασμένου Σαββάτου, στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο «Τάσος Καμπούρης» στη Χαλκίδα, ήταν η κορύφωση του συναρπαστικού Allwyn Final 4, το οποίο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων και χαρακτηρίστηκε από υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η διοργάνωση είχε τη σφραγίδα της Allwyn, η οποία συνεχίζει και επεκτείνει το αθλητικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ, αποτελώντας τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του ελληνικού αθλητισμού, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των αγώνων του Final 4, η Allwyn επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις στους θεατές. Τυχεροί από το κοινό είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δώρα συμμετέχοντας στο “3 meter challenge”, προσπαθώντας να ρίξουν 3 στόχους με 3 βολές από 3 μέτρα απόσταση. Οι νικητές κέρδισαν μπάλες βόλεϊ και την εμφάνιση της αγαπημένης τους ομάδας από το Allwyn Final 4.

Εντυπωσιακό θέαμα σε μια άκρως ανταγωνιστική διοργάνωση

Η πορεία των δύο φιναλίστ μέχρι τη μάχη του τίτλου ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατάφεραν να αποκλείσουν δύο δυνατές ομάδες. Στον πρώτο ημιτελικό, ο Α.Ο. Θήρας επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ και στον δεύτερο ημιτελικό ο Πανιώνιος κέρδισε τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. με 3-1 σετ.

Οι αθλήτριες του Πανιωνίου πανηγύρισαν ξέφρενα τον παρθενικό τους τίτλο στον θεσμό, ο οποίος σηματοδότησε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για τον σύλλογο όσο και για το ελληνικό βόλεϊ γυναικών.

