Best Goal της αγωνιστικής του Γιόβιτς κόντρα στον Αστέρα
Το γκολ του Λούκα Γιόβιτς εναντίον του Αστέρα Aktor στην Τρίπολη (1-0), αναδείχθηκε το καλύτερο γκολ (Best Goal) της 18ης αγωνιστικής.
Μετά το πέρας της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος η Super League ανακοίνωσε το κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής.
Και αυτό δεν ήταν άλλο από του Γιόβιτς κόντρα στον Αστέρα Aktor.
Το γκολ του Σέρβου στράικερ συγκέντρωσε το 71,25%, αφήνοντας δεύτερο και μάλιστα με μεγάλη διαφορά (15,58%) εκείνο του Ούρος Ράτσιτς (Αρης) απέναντι στο Λεβαδειακό (2-2) και τρίτο του Γιάννη Κωνσταντέλια (ΠΑΟΚ) στη εκτός έδρας νίκη (4-1) με την Κηφισιά.
Αναλυτικά:
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 18ης αγωνιστικής:
- Λ. Γιόβιτς 71,25%
2. Ο. Ράτσιτς 15,58%
3. Γ. Κωνσταντέλιας 8,30%
4. Κ. Ρουκουνάκης 2,75%
5. Γ. Κωστή 2,12%