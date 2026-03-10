Best Goal της αγωνιστικής του Γιόβιτς κόντρα στον Αστέρα

Οnsports Τeam

Το γκολ του Λούκα Γιόβιτς εναντίον του Αστέρα Aktor στην Τρίπολη (1-0), αναδείχθηκε το καλύτερο γκολ (Best Goal) της 18ης αγωνιστικής.

Μετά το πέρας της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος η Super League ανακοίνωσε το κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής.

Και αυτό δεν ήταν άλλο από του Γιόβιτς κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Το γκολ του Σέρβου στράικερ συγκέντρωσε το 71,25%, αφήνοντας δεύτερο και μάλιστα με μεγάλη διαφορά (15,58%) εκείνο του Ούρος Ράτσιτς (Αρης) απέναντι στο Λεβαδειακό (2-2) και τρίτο του Γιάννη Κωνσταντέλια (ΠΑΟΚ) στη εκτός έδρας νίκη (4-1) με την Κηφισιά.

Αναλυτικά:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 18ης αγωνιστικής: