Euroleague, Παρί - Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ οι «ερυθρόλευκοι»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Τις υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ θα στερηθεί για μία ακόμα φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί το βράδυ της Τρίτης (10/03).

Εκτός και από τον αγώνα με την γαλλική ομάδα έμεινε ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR και έκτοτε βρίσκεται στα… πιτς με ενοχλήσεις στην μέση του.

Ωστόσο, ο διεθνής άσος ταξίδεψε με την ομάδα του Πειραιά στην Γαλλία, όμως, δεν θα δώσει το «παρών» στο παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Euroleague απέναντι στην Παρί, το βράδυ της Τρίτης (10/03).

Ο Σάσα Βεζένκοφ προπονήθηκε ατομικά στο πρωινό πρόγραμμα της Τρίτης (10/03), κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τους Παριζιάνους και θα προσπαθήσει να επιστρέψει σ’ αυτό με την Μονακό, το απόγευμα της Πέμπτης (12/03) στις 20:00 για την 31η αγωνιστική.

Παράλληλα, ερωτηματικό είναι και η συμμετοχή του Μόντε Μόρις, η οποία θα κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ, ενώ ήδη εκτός είναι οι Τόμας Ουόκαπ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και εκτός αποστολής έμειναν οι Μουσταφά Φαλ και Γιώργος Μπουρνελές.