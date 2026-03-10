Conference League: Σφυρίζει Ριέκα - Στρασμπούρ ο Φωτιάς

Eurokinissi Sports

Την αναμέτρηση της Ριέκα με την Στρασμπούρ θα διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς για τους «16» του Conference League.

Ο Έλληνας διαιτητής έλαβε το… χρίσμα από την UEFA και το απόγευμα της Πέμπτης (12/03) στις 19:45 θα βρεθεί στην Κροατία για το παιχνίδι της Ριέκα με την γαλλική ομάδα για τη φάση των «16» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Βοηθοί του θα είναι οι Ανδρέας Μεϊντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Μάλιστα, Έλληνες θα είναι και στον έλεγχο του VAR με τους Άγγελο Ευαγγέλου και Θανάση Τζήλο.

Αυτό θα είναι το 8ο φετινό παιχνίδι του Βασίλη Φωτιά στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, μια και έχει ήδη σφυρίξει τέσσερα ματς στην League Phase του Europa League, δύο ματς στα προκριματικά του Conference League και άλλο ένα στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.