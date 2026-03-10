Κιαπίνι: «Περήφανοι που φτάσαμε εδώ»

Οnsports Τeam

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι μίλησε για για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup απέναντι στην Βαλεφόλια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο μεγάλο τελικό, που θα γίνει στην Ιταλία, κόντρα στη Βαλεφόλια φτάνει στο τέλος της και ο Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν κρίβει την υπερηφάνεια αλλά και την αισιοδοξία του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός προπονητής:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στον τελικό του Challenge Cup και περήφανοι για την ομάδα μας που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα η οποία έχει την ευκαιρία να ανταγωνίζεται πολύ δυνατές ομάδες κάθε βδομάδα στο ιταλικό πρωτάθλημα. Επομένως, είναι καλά προετοιμασμένες και βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί».