Ρόγκα: «Είμαστε ενθουσιασμένες, θα δώσουμε το 110%»
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 15:06
ΣΠΟΡ

Ρόγκα: «Είμαστε ενθουσιασμένες, θα δώσουμε το 110%»

Η Πέννυ Ρόγκα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup.

Μία ημέρα πριν από το πρώτο σερβίς του πρώτου τελικού του Challenge Cup, η Πέννυ Ρόγκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την παρουσία του Παναθηναϊκού στο τέλος της διαδρομής. 

Αναλυτικά όσα είπε παίκτρια του Παναθηναϊκού:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στους τελικούς αυτής της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στους τελικούς αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το τρόπαιο. Έτσι όπως έχω ζήσει τα αποδυτήρια, οι συμπαίκτριες μου είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες αλλά και συγκεντρωμένες στο στόχο μας. Ξέρουμε ότι θα παίξουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που έχει το πλεονέκτημα να παίζει κάθε βδομάδα δυνατά παιχνίδια στο πρωτάθλημα της. Θεωρώ ότι θα δώσουμε το 110% και θα παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο του προπονητή για να καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».



