Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Σλούκα για Ζαλγκίρις
Eurokinissi Sports
Onsports Team 10 Μαρτίου 2026, 15:53
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Σλούκα για Ζαλγκίρις

Το «παρών» στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR έδωσε ο Κώστας Σλούκας την Τρίτη (10/03) για τον αγώνα της Πέμπτης (12/03) με την Ζαλγκίρις στο «Telekom Center Athens».

Θετικά ήταν τα νέα για τον Παναθηναϊκό AKTOR στην προπόνηση της ομάδας την Τρίτη (10/03), καθώς ο αρχηγός του «τριφυλλιού» Κώστας Σλούκας, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε από τενοντίτιδα, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τη φλεγμονή που τον ταλαιπωρεί. Παράλληλα, όπως σας έχουμε ενημερώσει, το «παρών» στην προπόνηση της ομάδας έδωσε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Οι «πράσινοι» προετοιμάζονται για το ματς της Πέμπτης (12/03) με την Ζαλγκίρις στο «Telekom Center Athens», σ’ ένα ματς που αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του και ο Ματίας Λεσόρ.



