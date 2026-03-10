Παναθηναϊκός: «Πρασινίζει» η Σεβίλλη για το ματς με την Μπέτις - Sold out το τσάρτερ της ομάδας

Οnsports Team

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα έχει δυναμική παρουσία στη Σεβίλλη για το ματς με την Μπέτις και ήδη «εξαφάνισε» τις διαθέσιμες θέσεις στο τσάρτερ της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις στο ΟΑΚΑ (12/3, 19:45) για τη φάση των «16» του Europa League.

Ο κόσμος του, ωστόσο, φροντίζει ήδη να κλείσει τη θέση του και για τη ρεβάνς της Ισπανίας, η οποία δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της Ανδαλουσιανής ομάδας την Ισπανία, το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Λόγω των έργων ανακατασκευής, οι Ισπανοί θα χρησιμοποιήσουν ως έδρα το «La Cartuja», στάδιο χωρητικότητας 70.000 θεατών, το οποίο βρίσκεται στη Σεβίλλη.

Ο Παναθηναϊκός πήρε 3.500 εισιτήρια, τα οποία γίνονται ήδη ανάρπαστα από τους φίλους του και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες η ΠΑΕ να κάνει αίτημα για να πάρει παραπάνω.

Ήδη, πάντως, οι φίλοι του Τριφυλλιού εξαφάνισαν τις διαθέσιες θέσεις στο τσάρτερ της ομάδας, δείχχνοντας την ανυπομονησία τους για ένα ακόμα ευρωπαϊκό ταξίδι, αλλά και την πίστη τους, ότι μπορούν οι «πράσινοι» να πετύχουν μια μεγάλη πρόκριση.