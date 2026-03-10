Ερωτηματικά για τη ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Καμία αναφορά στα χρέη, δεν απαλλάχθηκε η διοίκηση Χατζόπουλου

Οnsports Team

Η ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ άφησε ερωτηματικά καθώς απαγορεύθηκαν οι ερωτήσεις και δεν δόθηκε απαλλαγή, ως είθισται, στην προηγούμενη διοίκηση Χατζόπουλου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στο PAOK Sports Arena το πρωί της Τρίτης (10/3), εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, πέρα από την τυπική διαδικασία και την έγκριση της ΑΜΚ, προέκυψαν και αρκετά ερωτηματικά.

Αρχικά, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η προηγούμενη διοίκηση Χατζόπουλου δεν έλαβε απαλλαγή από τη συνέλευση των μετόχων, όπως συνηθίζεται σχεδόν σε όλες τις γενικές συνελεύσεις ανωνύμων εταιρειών. Πρόκειται για μια επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς σε αντίστοιχες διαδικασίες η απαλλαγή της απερχόμενης διοίκησης θεωρείται σχεδόν τυπικό μέρος της διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη στάση ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως ένδειξη ότι η πλευρά του επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους και να κινηθεί με πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο προηγούμενο διοικητικό σχήμα.

Ερωτήματα προκάλεσε και η απόφαση να μην δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να τοποθετηθούν ή να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική κατάσταση της ΚΑΕ, κάτι που αποτελεί πάγια τακτική στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών.

Τέλος, δεν έγινε αναφορά για τα χρέη που δεσμεύτηκε η σημερινή ιδιοκτησία της ΚΑΕ να αποπληρώσει και δεν έχει πληρώσει, κυρίως αυτά προς την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη.