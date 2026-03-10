Ομάδες

Άρης: Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Γρηγορίου
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 19:05
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης: Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Γρηγορίου

Θλάση υπέστη ο Τίνο Καντεβέρε και θα απουσιάσει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη.

Μετά το ρεπό της Δευτέρας (9/3), επιστροφή σήμερα (Τρίτη 10/3) στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών (Σάββατο 14/3, 19:30), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Αναμέτρηση στην οποία οι «κίτρινοι» θα έχουν τη συμπαράσταση των φίλων τους, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, εξασφάλισε εισιτήρια για τις Θύρες 01Α-01Β, με την τιμή τους να είναι στα 25 ευρώ.

Ωστόσο, ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα, με τους Θεσσαλονικείς να μην έχουν εξασφαλισμένη, ακόμη, τη συμμετοχή τους στα Play Off 5-8. Στην προπόνηση της Τρίτης, ο Νοά Φαντιγκά ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ενώ οι –από τις προηγούμενες ημέρες τραυματίες– Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκαναν θεραπεία.

Σε αυτά τα τέσσερα ονόματα, προστέθηκαν ακόμη δύο στο ιατρικό δελτίο –στα απόνερα της «λευκής» ισοπαλίας με τον Ατρόμητο στου Χαριλάου. Ο Τάσος Δώνης, που έγινε αναγκαστική αλλαγή, έχει ακόμη ενοχλήσεις στο ισχίο κι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο κι έκανε θεραπεία.

Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».



