Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παρί - Ολυμπιακός: Λύθηκε το «μυστήριο» με τα μαλλιά του Ναντίρ Ιφί (pic)
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 20:16
EUROLEAGUE

Παρί - Ολυμπιακός: Λύθηκε το «μυστήριο» με τα μαλλιά του Ναντίρ Ιφί (pic)

Ο Ναντίρ Ιφί, λίγες ώρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (21:45) ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία του με κοντό μαλλί.

Φυσικά, η εικόνα αυτή έγινε γρήγορα viral, καθώς η αφάνα του ήταν η πλέον χαρακτηριστική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ την τελευταία διετία.

Ωστόσο, μάλλον ήταν μια φωτογραφία AI από τον Γάλλο άσο, καθώς λίγο πριν το τζάμπολ κόντρα στον Ολυμπιακό εμφανίστηκε με το γνωστό μαλλί του, όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω φωτογραφία.

hifi pari oly



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
7 λεπτά πριν Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
NBA
ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
34 λεπτά πριν ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
EUROPA LEAGUE
Ισπανική προειδοποίηση σε Μπέτις για τον Παναθηναϊκό - Η «μέθοδος Μπενίτεθ» και οι Τετέι-Ταμπόρδα
1 ώρα πριν Ισπανική προειδοποίηση σε Μπέτις για τον Παναθηναϊκό - Η «μέθοδος Μπενίτεθ» και οι Τετέι-Ταμπόρδα
CHAMPIONS LEAGUE
Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Τρία γκολ από γκάφες και αλλαγή τερματοφύλακα σε 15 λεπτά! (vid)
1 ώρα πριν Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Τρία γκολ από γκάφες και αλλαγή τερματοφύλακα σε 15 λεπτά! (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved