Παρί - Ολυμπιακός: Λύθηκε το «μυστήριο» με τα μαλλιά του Ναντίρ Ιφί (pic)

Ο Ναντίρ Ιφί, λίγες ώρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (21:45) ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία του με κοντό μαλλί.

Φυσικά, η εικόνα αυτή έγινε γρήγορα viral, καθώς η αφάνα του ήταν η πλέον χαρακτηριστική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ την τελευταία διετία.

Ωστόσο, μάλλον ήταν μια φωτογραφία AI από τον Γάλλο άσο, καθώς λίγο πριν το τζάμπολ κόντρα στον Ολυμπιακό εμφανίστηκε με το γνωστό μαλλί του, όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω φωτογραφία.