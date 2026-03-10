Ομάδες

Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός: Υπέροχο βίντεο από όλη την «πράσινη» οικογένεια - «Φέρτε μας το ευρωπαϊκό»
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 20:54
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός: Υπέροχο βίντεο από όλη την «πράσινη» οικογένεια - «Φέρτε μας το ευρωπαϊκό»

Αθλητές από όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην ομάδα βόλεϊ γυναικών ενόψει του πρώτου τελικού στο Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια.

Το τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού έχει μπροστά του μία ιστορική αναμέτρηση, καθώς θα αντιμετωπίσει το βράφδυ της Τετάρτης (11/3, 21:00) την Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup.

Ολόκληρος ο σύλλογος βρίσκεται στο πλευρό του τμήματος και αθλητές από διάφορα αθλήματα έστειλα τις δικές τους ευχές. 

Μεταξύ άλλων στο βίντεο εμφανίζεται ο επιθετικός του ποδοσφαιρικού τμήματος Ανδρέας Τετέι, η προπονήτρια του γυναικείου τμήματος μπάσκετ Σελέν Ερντέμ και ο παίκτης του «Επτάστερου» Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Δείτε το βίντεο:

 



