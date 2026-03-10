Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός: Υπέροχο βίντεο από όλη την «πράσινη» οικογένεια - «Φέρτε μας το ευρωπαϊκό»
Αθλητές από όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην ομάδα βόλεϊ γυναικών ενόψει του πρώτου τελικού στο Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια.
Ολόκληρος ο σύλλογος βρίσκεται στο πλευρό του τμήματος και αθλητές από διάφορα αθλήματα έστειλα τις δικές τους ευχές.
Μεταξύ άλλων στο βίντεο εμφανίζεται ο επιθετικός του ποδοσφαιρικού τμήματος Ανδρέας Τετέι, η προπονήτρια του γυναικείου τμήματος μπάσκετ Σελέν Ερντέμ και ο παίκτης του «Επτάστερου» Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Δείτε το βίντεο: