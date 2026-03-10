Champions League: Λύγισε ξανά τη Λίβερπουλ και πήρε προβάδισμα η Γαλατασαράι - Βίντεο

Οnsports Team

Η Γαλατασαράι επιβλήθηκε και πάλι με 1-0 της Λίβερπουλ και πήρε το προβάδισμα για τους «8» του Champions League.

Για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες η Γαλατασαράι πανηγύρισε εις βάρος της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ (1-0). Την πρώτη στις 30/9 στο πλαίσιο της League Phase κι απόψε στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Με το γκολ του Λεμινά στο 7' η τουρκική ομάδα επιβλήθηκε με 1-0 των «κόκκινων» και πήρε το προβάδισμα για τους προημιτελικούς ενόψει της ρεβάνς της 18ης Μαρτίου στο «Ανφιλντ».

Η Λίβερπουλ πίεσε πάρα πολύ στο δεύτερο μέρος, βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 72', ωστόσο, μετά από αρκετά λεπτά διακοπής κι εξέτασης της φάσης από τον VAR, διαπιστώθηκε ότι στην αρχή της φάσης προηγήθηκε χέρι του Κονατέ.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:

Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0 (7' Λεμινά)

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ 22:00

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 22:00

Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 11/3

Μπόντο/Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 11/3

Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 11/3

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 11/3