Ισπανική προειδοποίηση σε Μπέτις για τον Παναθηναϊκό - Η «μέθοδος Μπενίτεθ» και οι Τετέι-Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (12/3 19:45) την Μπέτις, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Europa League και η «Diario de Sevilla» φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στον ελληνικό σύλλογο.

Με τον τίτλο «Η Μπέτις κόντρα στη “μέθοδο Μπενίτεθ”» το άρθρο κάνει ανάλυση του τρόπο παιχνιδιού του «τριφυλλιου», μετά την άφιξη του Ισπανού προπονητή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως ο ανδαλουσιανός σύλλογος θα πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγματα, για να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ.

το αφιέρωμα στον Παναθηναϊκό: Αναλυτικά όσα αναφέρει

«Η Μπέτις κόντρα στη “μέθοδο Μπενίτεθ”: Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός.

Ο Ισπανός προπονητής έφτασε στην Αθήνα τον Οκτώβριο, έχει μετατρέψει τον Παναθηναϊκό σε ένα οργανωμένο σύνολο, που ελέγχει καλά το χώρο, ισχυρό ανασταλτικά, τακτική πειθαρχία, χωρίς να παραμελεί τη δημιουργία.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάζει ένα γνώριμο αγωνιστικό στυλ από την καριέρα του Ισπανού τεχνικού. Η πρότασή του βασίζεται στην οργανωμένη συγκέντρωση, τον έλεγχο των χώρων και την ισχυρή τακτική πειθαρχία, με ισορροπία ανασταλτική και σωστή δομή θέσεων, περισσότερο από μια παρατεταμένη κατοχή. Όμως χωρίς να εγκαταλείπει την δημιουργία του παιχνιδιού.

Ο Μπενίτεθ έφτασε στον Παναθηναϊκό στα τέλη Οκτώβρη και λίγο-λίγο μεταγγίζει την ιδέα του, έχοντας μαζί τον επίσης Ισπανό, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα (πρώην της Βαλένθια) ο οποίος υπέγραψε τον Νοέμβριο στον ΠΑΟ ως τεχνικός διευθυντής. Ισχυροποιώντας την κατάσταση μιας ομάδας που παρότι είναι εκτός μάχης τίτλου στην Ελλάδα (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ο ιστορικός αντίπαλος, Ολυμπιακός προηγούνται, με τον Παναθηναϊκός να είναι τέταρτος) έχοντας περάσει στη φάση των “16” περνώντας από την Βικτόρια Πλζεν στο Europa League.

Ο Μπενίτεθ άρχισε με διαφορές διατάξεις (4-2-3-1, 4-4-2 και 4-3-3) μέχρι να βρει τη φόρμουλα και να κατασταλάξει στο 3-4-2-1. Στο σύλλογο που ιδρύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1908 και θεωρείται ένα απ’ τα ιστορικότερα κλαμπ του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναζητώντας την αναγέννηση της παλιάς δόξας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εκεί όπου ήταν φιναλίστ το 1970-71, χάνοντας στο Γουέμπλεϊ από τον Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ και επίσης φιναλίστ στο Διηπειρωτικό του 1971, μετά το 1-1 στην Ελλάδα και την ήττα 2-1 στην Ουρουγουάη από τη Νασιονάλ.

Η πιο συνηθισμένη διάταξη είναι το 3-4-2-1 που έχει χρησιμοποιηθεί 9 φορές, με διπλό άξονα ουσιαστικά που είναι και το στοιχείο κλειδί στη δομή της ομάδας, καθώς παρέχει σταθερότητα, προστασία ανασταλτικά αλλά και ασφάλεια στην κυκλοφορία της μπάλας.

Ένας από τους χαφ συνήθως παίρνει περισσότερο ανασταλτικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι συνδέονται με την επίθεση. Εκεί υπάρχουν παίκτες όπως ο διεθνής Πορτογάλος, Ρενάτο Σάντσες, ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας, ο Βισέντε Ταμπόρδα, πρώην της Μπόκα και δημιουργικός ποδοσφαιριστής ιδιαίτερα ταλαντούχος, με οργανωτικές αρετές και καλές στατικές φάσεις.

Στην ανασταλτική φάση, ο Παναθηναϊκός γίνεται συμπαγής και οργανώνεται, μειώνοντας τους χώρους ανάμεσα στις γραμμές. Οι εξτρέμ γυρίζουν πίσω για να κλείσουν τα… κανάλια του άξονα. Διευκολύνοντας τις μετατοπίσεις προς την πλευρά που βρίσκεται η μπάλα.

Ο κύριος στόχος είναι να κατευθύνει το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας προς τα άκρα και να την αναγκάσει να ολοκληρώσει τις φάσεις με σέντρες. Μια κατάσταση στην οποία η ομάδα συνήθως αμύνεται αποτελεσματικά χάρη στη συσσώρευση παικτών στην περιοχή, με κεντρικούς αμυντικούς όπως οι Ίνγκασον, Κάτρης ή Τουμπά να ξεχωρίζουν, ο οποίος συνήθως ανταγωνίζεται για τη θέση του αριστερού κεντρικού αμυντικού με τον Ισπανό, Χάβι Ερνάντεθ, πρώην παίκτη της Λεγκανές.

Όταν ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή της μπάλας, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις γρήγορες, κάθετες επιθετικές μεταβάσεις. Η πρώτη πάσα συνήθως αναζητά τον δημιουργικούς (Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Αντίνο, οι οποίοι συχνά μοιράζονται δύο θέσεις σε αυτήν την περιοχή) ή έναν από τους ακραίους (συνήθως τον Κυριακόπουλο στα αριστερά και τον πρώην παίκτη της Μίλαν, Καλάμπρια, στα δεξιά) για να βρει τον σέντερ φορ, ο οποίος λειτουργεί ως το επίκεντρο της επίθεσης, ακινητοποιώντας τους κεντρικούς αμυντικούς. Και εκεί είναι που η Μπέτις θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτική με τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος έχει σημειώσει τρία γκολ και τρεις ασίστ στους τελευταίους έξι αγώνες της Super League.

Στο επιθετικό παιχνίδι, η ομάδα προσπαθεί να ανοίξει το γήπεδο χρησιμοποιώντας το πλάτος που παρέχουν οι ακραίοι και τα περιστασιακά ανεβάσματα των ακραίων αμυντικών. Από εκεί και πέρα, προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για σέντρες ή δεύτερες μπάλες στην περιοχή του αντιπάλου. Μάλιστα, στους τελευταίους τρεις αγώνες πρωταθλήματος έχουν σκοράρει 11 γκολ και έχουν δεχτεί μόνο 3 (3-1 εναντίον του Άρη, 4-1 εναντίον του ΟΦΗ Κρήτης και 4-1 εναντίον του Λεβαδειακού).

Επομένως, η Μπέτις θα πρέπει να ανεβάσει το επίπεδο που έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι με τη Σεβίλλη και κόντρα στη Χετάφε, αν θέλει να έχει κάποια πιθανότητα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας».