Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 23:39
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague

Με 24 πόντους του Τάιλερ Ντόρσεϊ και 17/30 τρίποντα συνολικά ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Παρί με 87-104 και έπιασε τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση.  

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σοβαρός, κέρδισε στην Adidas Arena την Παρί με 104-87 για την Euroleague, έχοντας 17/30 τρίποντα και έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 20-10 και ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με τη Βαλένθια, ενώ η Παρί παραμένει χαμηλά με ρεκόρ 11-19.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόρσεϊ με 24 πόντους και 5 ασίστ, ο Πίτερς με 18 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Μιλουτίνοφ με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Φουρνιέ είχε 17 πόντους και 2 ασίστ.

Από την πλευρά των γηπεδούχων προσπάθησαν ο Ρόμπινσον με 18 πόντους και 7 ασίστ και ο Ιφί με 13 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι σε λιγότερες από 48 ώρες αυτός με την Μονακό στο Πριγκιπάτο (12/3, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Φενέρμπαχτσε 22-7
  2. Ολυμπιακός 20-10
  3. Βαλένθια 20-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
  6. Ζάλγκιρις 17-13
  7. Ερυθρός Αστέρας 17-13
  8. Μπαρτσελόνα 17-13
  9. Μονακό 16-14
  10. Παναθηναϊκός 16-14
  11. Ντουμπάι 15-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
  15. Μπάγερν Μονάχου 13-17
  16. Παρί 11-19
  17. Παρτίζαν 9-20
  18. Μπασκόνια 9-21
  19. Αναντολού Εφές 9-21
  20. Βιλερμπάν 8-22


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, επιστρέφει σε περίπου ένα χρόνο
2 ώρες πριν Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, επιστρέφει σε περίπου ένα χρόνο
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Καθάρισαν» Μπάγερν και Ατλέτικο, έσωσε την Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ
2 ώρες πριν Champions League: «Καθάρισαν» Μπάγερν και Ατλέτικο, έσωσε την Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ
EUROLEAGUE
Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
2 ώρες πριν Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
NBA
ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
3 ώρες πριν ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved