Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, επιστρέφει σε περίπου ένα χρόνο
Οnsports Team 11 Μαρτίου 2026, 00:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, επιστρέφει σε περίπου ένα χρόνο

Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ροντρίγκο χειρουργήθηκε στο γόνατο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα χρόνο.

Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου.

Ο τραυματισμός του συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, εναντίον της Χετάφε, αλλά περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.

Από αυτή τη στιγμή και μετά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου διεθνή επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτιμάται ότι θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου ένα χρόνο.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, επιστρέφει σε περίπου ένα χρόνο
2 ώρες πριν Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, επιστρέφει σε περίπου ένα χρόνο
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Καθάρισαν» Μπάγερν και Ατλέτικο, έσωσε την Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ
2 ώρες πριν Champions League: «Καθάρισαν» Μπάγερν και Ατλέτικο, έσωσε την Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ
EUROLEAGUE
Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
2 ώρες πριν Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
NBA
ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
3 ώρες πριν ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved