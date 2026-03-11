Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, επιστρέφει σε περίπου ένα χρόνο

Οnsports Team

Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ροντρίγκο χειρουργήθηκε στο γόνατο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα χρόνο.

Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου.

Ο τραυματισμός του συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, εναντίον της Χετάφε, αλλά περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.

Από αυτή τη στιγμή και μετά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου διεθνή επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτιμάται ότι θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου ένα χρόνο.