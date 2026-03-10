Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Τρία γκολ από γκάφες και αλλαγή τερματοφύλακα σε 15 λεπτά! (vid)
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 22:32
CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Τρία γκολ από γκάφες και αλλαγή τερματοφύλακα σε 15 λεπτά! (vid)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Σοκαριστικές εικόνες στο «Μετροπολιτάνο» μετά από τρία γκολ σε 15 λεπτά, μετά από τραγικά λάθη της άμυνας και του τερματοφύλακα, ο οποίος αντικαταστάθηκε.

Απίθανα πράγματα στη Μαδρίτη, με τον τερματοφύλακα της Τότεναμ Κίνσκι να κάνει... δώρο δύο γκολ στην Ατλέτικο και τους Ισπανούς να προηγούνται της Τότεναμ με 3-0 στο 15ο λεπτό.

Μάλιστα, ο Ιγκόρ Τούντορ προχώρησε σε αλλαγή του Κίνσκι, ο οποίος είναι αναπληρωματικός φέτος, αλλά τον  επέλεξε ο Κροάτης επειδή ήταν δυσαρεστημένος με τον Βικάριο, αλλά τον επανέφερε εσπευσμένα στο 17'.  

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ | O Τούντορ βγάζει τον γκολκίπερ του Κίνσκι στο 16'

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ | Το 1-0 για την Ατλέτικο με γκολ του Γιορέντε!

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ | Το γκολ του Γκριεζμάν για το 2-0!

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ | Νέο λάθος για την Τότεναμ και το 3-0 με γκολ του Άλβαρεζ!



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
7 λεπτά πριν Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
NBA
ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
34 λεπτά πριν ΝΒΑ: Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς
EUROPA LEAGUE
Ισπανική προειδοποίηση σε Μπέτις για τον Παναθηναϊκό - Η «μέθοδος Μπενίτεθ» και οι Τετέι-Ταμπόρδα
1 ώρα πριν Ισπανική προειδοποίηση σε Μπέτις για τον Παναθηναϊκό - Η «μέθοδος Μπενίτεθ» και οι Τετέι-Ταμπόρδα
CHAMPIONS LEAGUE
Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Τρία γκολ από γκάφες και αλλαγή τερματοφύλακα σε 15 λεπτά! (vid)
1 ώρα πριν Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Τρία γκολ από γκάφες και αλλαγή τερματοφύλακα σε 15 λεπτά! (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved