Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Τρία γκολ από γκάφες και αλλαγή τερματοφύλακα σε 15 λεπτά! (vid)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ: Σοκαριστικές εικόνες στο «Μετροπολιτάνο» μετά από τρία γκολ σε 15 λεπτά, μετά από τραγικά λάθη της άμυνας και του τερματοφύλακα, ο οποίος αντικαταστάθηκε.

Απίθανα πράγματα στη Μαδρίτη, με τον τερματοφύλακα της Τότεναμ Κίνσκι να κάνει... δώρο δύο γκολ στην Ατλέτικο και τους Ισπανούς να προηγούνται της Τότεναμ με 3-0 στο 15ο λεπτό.

Μάλιστα, ο Ιγκόρ Τούντορ προχώρησε σε αλλαγή του Κίνσκι, ο οποίος είναι αναπληρωματικός φέτος, αλλά τον επέλεξε ο Κροάτης επειδή ήταν δυσαρεστημένος με τον Βικάριο, αλλά τον επανέφερε εσπευσμένα στο 17'.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ: