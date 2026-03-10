Ξανθόπουλος: «Το Περιστέρι αξίζει να βρίσκεται στα προημιτελικά του Europe Cup»

Το Περιστέρι επικράτησε με 82-74 του Πανιωνίου, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο προπονητής των νικητών, Βασίλης Ξανθόπουλος, μίλησε στo EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Πανιωνίου: «Είναι ανακούφιση η νίκη αυτή για όλον τον οργανισμό του Περιστερίου. Η GBL, φέτος ειδικά, έχει κάνει “άλματα” προόδου. Είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είμαστε χαρούμενοι που φύγαμε από τις σκέψεις του υποβιβασμού. Είμαστε διπλά χαρούμενοι γιατί ξέρω ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα και να πετύχουμε παραπάνω πράγματα».

Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε το Περιστέρι: «Δεν πιστεύω πολύ στην πίεση, βάζω μόνος μου στον εαυτό μου. Έβαλα πίεση στον εαυτό μου όταν κάναμε “κοιλιά” για να βρω τους λόγους που συμβαίνει. Με τους συνεργάτες μου κατασταλάξαμε στο τι φταίει. Τώρα που το Περιστέρι πάει καλύτερα, έχω βάλει περισσότερη πίεση για να πάμε ακόμη περισσότερο».

Για το αν περίμεναν τέτοια πρόοδο: «Έχουμε κάνει πρόοδο σε σχέση με λίγους μήνες προηγουμένως, είναι το φυσιολογικό. Η διαδικασία είναι δύσκολη, αλλά αυτό μας έχει φέρει ως εδώ. Δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις ως παίκτης του μπάσκετ, αλλά και ως άνθρωπος, να μην εφησυχάζεσαι και να μην έχεις έπαρση. Προσπαθώ κάθε μέρα να τους τα δείχνω αυτά. Κοιτάμε να πάρουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Αν μας δίνεται η ευκαιρία να νικήσουμε πέντε πόντους αντί για τέσσερις, θα το κάνουμε. Θα “κυνηγήσουμε” το καλύτερο σενάριο».

Για το αν μπορούν να παίζουν με λιγότερη πίεση στη συνέχεια: «Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αν είμαστε ήδη πετυχημένοι, δε θα μας κάνει καλό, είναι ο εφησυχασμός που λέμε. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε όλοι στους παίκτες. Τώρα που παίζαμε με τον Πανιώνιο, αν είχαμε μόνο πέντε νίκες θα παίζαμε ματς παραμονής. Φύγαμε από τον κίνδυνο, αλλά έπρεπε να δούμε τον αγώνα σαν “τελικό”».

Για το αν ήταν στόχος η μακρά πορεία στην Ευρώπη: «Όταν ξεκινούσαμε και φτιάχναμε την ομάδα περιμέναμε να δούμε πώς θα έρθουν τα παιδιά, τι χημεία θα έχουν και τι ομάδα θα φτιάξουμε. Όταν τους είδαμε στην προετοιμασία, πιστεύαμε πάρα πολύ πως εάν δεν έχουμε τραυματισμούς και δουλεύουμε όπως πρέπει η ομάδα θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Στην Ευρώπη, το έχω πει πολλές φορές, αν μας το έλεγαν στην αρχή ότι θα φτάναμε ως εδώ, θα το “αγοράζαμε”. Είπα στα παιδιά πως πιστεύω ότι η ομάδα μας αξίζει να βρίσκεται στις οκτώ καλύτερες ομάδες του FIBA Europe Cup».

Για τον Άλβαρο Καρντένας και τη συμμετοχή του στην Εθνική Ισπανίας: «Εγώ αυτό που είπα στα παιδιά το καλοκαίρι είναι ότι μέσα από την επιτυχία της ομάδας θα είμαστε χαρούμενοι όλοι ώστε οι παίκτες να εξελιχθούν και να παίξουν σε καλύτερα πρωταθλήματα, είτε να τους κρατήσουμε αν παίξουμε στο BCL. Είναι ομαδική δουλειά ό,τι έχει γίνει και οφείλεται και στη διοίκηση και στους συνεργάτες μου».

Για τον ανταγωνισμό της GBL: «Έχουν βοηθήσει πολλοί σε αυτό, ειδικά οι επενδυτές στη Θεσσαλονίκη. Όλοι θυμόμαστε τι γινόταν τη δεκαετία του ’90. Είναι σημαντικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Πλέον υπάρχει τεχνογνωσία, έμπειροι προπονητές και έρχονται καλοί παίκτες. Είμαστε στο σωστό “μονοπάτι” για να γυρίσουμε στην ελίτ των πρωταθλημάτων στην Ευρώπη».

Για το αν εμπεριείχε ρίσκο η rookie σεζόν του ως head coach: «Το ότι έχουν έρθει πολλοί ξένοι προπονητές δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες προπονητές. Πρέπει να εμπιστεύεσαι και τους rookies, αλλά εμπεριέχει ρίσκο. Εμένα η διοίκηση του Περιστερίου με εμπιστεύτηκε γιατί ήμουν παίκτης και στο παρελθόν στην ομάδα. Έχω διπλώματα Γ’ και Β’ κατηγορίας στην προπονητική. Είχα ενημερώσει ένα μήνα νωρίτερα πως θ’ αποσυρθώ και είχα ζητήσει να μείνω ως βοηθός προπονητή. Ήταν θετικοί στο να μείνω, τελικά κατέληξα να είμαι head coach. Είχε ρίσκο και από τις δύο μεριές, είπαμε ότι θα “κολυμπήσουμε” στα βαθιά μαζί».