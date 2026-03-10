Ομάδες

Μονακό: Οριστικά παρελθόν ο Βασίλης Σπανούλης
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 21:34
EUROLEAGUE

Μονακό: Οριστικά παρελθόν ο Βασίλης Σπανούλης

Ο Βασίλης Σπανούλης συναντήθηκε με τον GM της Μονακό και αποχωρεί οριστικά από τον πάγκο της ομάδας.

Το κεφάλαιο Μονακό ολοκληρώθηκε για τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας τεχνικός βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου, όπως σας είχε ενημερώσει το Onsports και απέμενε ένα ραντεβού με τη διοίκηση.

Στη συνάντηση που έλαβε χώρα ανάμεσα στον Σπανούλη και τον General Manager της ομάδας του Μόντε Κάρλο δεν βρέθηκε σημείο επαφής, με τον Έλληνα προπονητή να ανακοινώνει την απόφασή του για αποχώρηση από το Πριγκιπάτο.

Τα πολλά οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν την Μονακό, την έχουν αφήσει αποδεκατισμένη.

Από τη στιγμή που ο Σπανούλης δεν έλαβε γραπτές εγγυήσεις από τους ανθρώπους των Μονεγάσκων, έμεινε στην αρχική του απόφαση, που ήταν να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Κάτι το οποίο ανακοίνωσε στο ραντεβού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/3).

Έτσι, στο παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής, κόντρα στον Ολυμπιακό, η Μονακό θα παραταχθεί με ρόστερ... ανάγκης, αλλά και χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση.



