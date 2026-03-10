Ομάδες

Μονακό: Στην πόρτα της εξόδου ο Βασίλης Σπανούλης - Συνάντηση με τη διοίκηση
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 16:21
EUROLEAGUE

Ο Βασίλης Σπανούλης φαίνεται πως μετράει ώρες στον πάγκο της Μονακό.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μονακό.

Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να αποτελέσει οριστικά παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας του Πριγκιπάτου, με τις πληροφορίες από τη Γαλλία να αναφέρουν πως επίκειται ραντεβού τις επόμενες ώρες με τον GM της Μονακό, Ολεξέι Γεφίμοφ.

Ο Έλληνας τεχνικός, πάντως, μοιάζει να έχει πάρει ήδη την απόφασή του, καθώς η αδυναμία της διοίκησης και η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Η εικόνα διάλυσης γίνεται ακόμη πιο έντονη από τη στιγμή που δεν έχει πάρει εγγυήσεις για ομαλοποίηση της κατάστασης. Για το παιχνίδι με τη Ναντέρ η αποστολή ταξίδεψε με μόλις οκτώ παίκτες, μια εξέλιξη που αποτυπώνει ξεκάθαρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.



