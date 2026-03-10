Παναθηναϊκός - Μπέτις: Με τρεις σημαντικές απουσίες στην Αθήνα - Η αποστολή των Ισπανών

Οnsports Team

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Μπέτις για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (12/03 19:45) για τους «16» του Europa League, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να έχει τρεις σημαντικές απουσίες.

Χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες θα ταξιδέψει η Μπέτις για την Αθήνα ενόψει της πρώτης αναμέτρησης της φάσης των «16» του Europa League κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ίσκο, Σοφιάν Άμραμπατ και Τζιοβάνι Λο Σέλσο για το ματς του ΟΑΚΑ με το Τριφύλλι.

Πάντως, ο Άμραμπατ έχει ελπίδες για να προλάβει τον επαναληπτικό της Σεβίλλης (19/3).

Η αποστολή της Μπέτις: Βάλες, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.