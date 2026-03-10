Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Με τρεις σημαντικές απουσίες στην Αθήνα - Η αποστολή των Ισπανών
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 17:25
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Με τρεις σημαντικές απουσίες στην Αθήνα - Η αποστολή των Ισπανών

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Μπέτις για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (12/03 19:45) για τους «16» του Europa League, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να έχει τρεις σημαντικές απουσίες.

Χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες θα ταξιδέψει η Μπέτις για την Αθήνα ενόψει της πρώτης αναμέτρησης της φάσης των «16» του Europa League κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ίσκο, Σοφιάν Άμραμπατ και Τζιοβάνι Λο Σέλσο για το ματς του ΟΑΚΑ με το Τριφύλλι.

Πάντως, ο Άμραμπατ έχει ελπίδες για να προλάβει τον επαναληπτικό της Σεβίλλης (19/3).

Η αποστολή της Μπέτις: Βάλες, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Ερνάντεθ: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας με την Μπέτις, κορυφαίος προπονητής ο Μπενίτεθ»
1 λεπτό πριν Ερνάντεθ: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας με την Μπέτις, κορυφαίος προπονητής ο Μπενίτεθ»
EUROLEAGUE
Marca: «Έξι ομάδες θέλουν άδεια για την EuroLeague, ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ»
15 λεπτά πριν Marca: «Έξι ομάδες θέλουν άδεια για την EuroLeague, ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ»
SUPER LEAGUE
Άρης: Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Γρηγορίου
37 λεπτά πριν Άρης: Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Γρηγορίου
BASKET LEAGUE
Προμηθέας: Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία ο Μάριος Μπατής, υπεύθυνος αγωνιστικού ο Μάκης Γιατράς
1 ώρα πριν Προμηθέας: Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία ο Μάριος Μπατής, υπεύθυνος αγωνιστικού ο Μάκης Γιατράς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved