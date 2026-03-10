Προμηθέας: Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία ο Μάριος Μπατής, υπεύθυνος αγωνιστικού ο Μάκης Γιατράς

Οnsports Team

Ο Μάριος Μπατής θα διαδεχτεί τον Κούρο Σεγκούρα στην τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών.

Ο Μάκης Γιατράς επέστρεψε στους Αχαιούς με τον ρόλο του υπεύθυνος αγωνιστικού τμήματος και αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον μέχρι πρότινος βοηθό του Ισπανού τεχνικού, Μάριο Μπατή, ν' αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή.

Η διοίκηση του Προμηθέα έχει ενημερώσει ήδη από χθες (10/3) τον Κούρο Σεγκούρα για την επιθυμία να λυθεί η μεταξύ τους συνεργασία.

Ο Μάριος Μπατής βρίσκεται στο τεχνικό τιμ του Προμηθέα από τον Δεκέμβριο του 2025.