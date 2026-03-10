Marca: «Έξι ομάδες θέλουν άδεια για την EuroLeague, ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ»

Οnsports Team

Δημοσίευμα της MARCA αναφέρει έξι ομάδες που θέλουν να μπουν στη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια.

Το πλάνο της επέκτασης της EuroLeague βρίσκεται στο προσκήνιο με δημοσίευμα της MARCA να αναλύει τα δεδομένα.

Όπως αναφέρει η JB Capital Markets αξιολογεί την αξία των αδειών που έχουν οι νυν μέτοχοι της EuroLeague και το ποσό κυμαίνεται μεταξύ των 50 και των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα πολλαπλασιαστεί όταν η λίγκα κάνει τη μετατροπή από τις άδειες στα franchises.

Η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Dubai BC κι ο ΠΑΟΚ είναι τέσσερις από τις τουλάχιστον έξι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον να βρεθούν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, σύμφωνα με την MARCA. Για συμβεί, ωστόσο αυτό, για να γίνουν μόνιμα μέλη, θα πρέπει να πληρώσουν ένα ποσό μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να μπουν στη διοργάνωση.

Οι ομάδες που έχουν αυτή τη στιγμή συμβόλαιο, οι μέτοχοι της EuroLeague Basketball δηλαδή, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν για να περάσουν στο επόμενο στάδιο της λίγκας, στη μετατροπή σε franchises. Σε αυτή τη φάση όλοι οι οργανισμοί θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερα έσοδα, αλλά και χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των γηπέδων τους.

Στόχος της EuroLeague είναι η επέκταση να φτάσει έως τις 24 ομάδες σε βάθος τριετίας (2029).