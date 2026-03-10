Ομάδες

Παρί - Ολυμπιακός: Η 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα - Ποιοι απουσιάζουν
Οnsports Team 10 Μαρτίου 2026, 19:46
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Παρί - Ολυμπιακός: Η 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα - Ποιοι απουσιάζουν

Ο Μόντε Μόρις τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί (21:45, 10/3)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (10/3, 21:45) την Παρί, σε ένα ματς της 34ης αγωνιστικής που γίνεται νωρίτερα λόγω μη διαθεσιμότητας του  γηπέδου στο τέλος Μαρτίου.

Πέρα από τον Τόμας Ουόκαπ που παραμένει στην Αθήνα, εκτός τέθηκε και ο Σάσα Βεζένκοφ που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο πρωινό shootaround της ομάδας.

Ερωτηματικό ήταν η συμμετοχή του Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό να είναι εν τέλει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Εκτός έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Αναλυτικά η 12άδα του ΟλυμπιακούΝιλικίνα, Τζόζεφ, Ουόρντ, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Μόρις, Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ.



