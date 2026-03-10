Παρί - Ολυμπιακός: Η 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα - Ποιοι απουσιάζουν

Οnsports Team

Ο Μόντε Μόρις τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί (21:45, 10/3)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (10/3, 21:45) την Παρί, σε ένα ματς της 34ης αγωνιστικής που γίνεται νωρίτερα λόγω μη διαθεσιμότητας του γηπέδου στο τέλος Μαρτίου.

Πέρα από τον Τόμας Ουόκαπ που παραμένει στην Αθήνα, εκτός τέθηκε και ο Σάσα Βεζένκοφ που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο πρωινό shootaround της ομάδας.

Ερωτηματικό ήταν η συμμετοχή του Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό να είναι εν τέλει στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Εκτός έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόζεφ, Ουόρντ, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Μόρις, Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ.