Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε έξω από ξενοδοχείο στην Αυστραλία, οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να αναχωρήσει, εκφράζοντας φόβους ότι οι παίκτριες θα τιμωρηθούν κατά την επιστροφή τους στη χώρα τους. Η ένταση ξέσπασε μετά την άρνηση ορισμένων αθλητριών να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από πρόσφατο παιχνίδι.

«Σώστε τα κορίτσια μας», ανέφεραν.

Μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι μία από τις παίκτριες τραβήχτηκε βίαια από το γιακά και το μπλουζάκι της, προκειμένου να επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Άλλες παίκτριες φάνηκε να σχηματίζουν με τα χέρια τους σήματα SOS, δείχνοντας ότι δεν ήθελαν να φύγουν από την Αυστραλία.