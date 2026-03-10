Ερνάντεθ: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας με την Μπέτις, κορυφαίος προπονητής ο Μπενίτεθ»

Οnsports Team

Την πεποίθησή του πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να «χτυπήσει» την πρόκριση στους δύο αγώνες με την Μπέτις για τους «16» του Europa League, εξέφρασε ο Χάβι Ερνάντεθ, μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα της Σεβίλης «La Jugada de Sevilla».

Ο 27χρονος Ισπανός αμυντικός, που θα λείψει απ’ τον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ λόγω της αποβολής του στη ρεβάνς με την Πλζεν, τόνισε πως οι «βερδιμπλάνκος» είναι το φαβορί για την πρόκριση, ενώ αποθέωση την προπονητική παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ.

«Ξέρουμε ότι η Μπέτις είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, όμως θα έχουμε κι εμείς τις ευκαιρίες μας. Βλέπω την Μπέτις ως μία ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το Europa League» τόνισε αρχικά ο Ερνάντεθ που έχει σημειώσει ήδη 2 γκολ με το «τριφύλλι» τις τελευταίες εβδομάδες και πρόσθεσε:

«Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι κορυφαίος προπονητής, είναι πολύ κοντά σε κάθε παίκτη και είναι κρίσιμος όσον αφορά τις διορθώσεις στην τακτική και τις οδηγίες που δίνει. Στην Ισπανία έχω παίξει ήδη κόντρα στον Άντονι, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος».