Παναθηναϊκός: Φουλάρει ο Τσιριβέγια
Οnsports Τeam 10 Μαρτίου 2026, 14:02
EUROPA LEAGUE

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το ματς με τη Μπέτις, με τον Πέδρο Τσιριβέγια να βγάζει μεγάλο μέρος της προπόνησης.

Κάθε μέρα ανεβάζει ρυθμούς όλο και περισσότερο ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος στη σημερινή προπόνηση της ομάδας έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της χωρίς ενοχλήσεις.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού δείχνει να είναι ολοένα και σε καλύτερη κατάσταση με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ξεκινήσει να σκέφτεται πως είναι πιθανό να μπορεί να τον έχει στη διάθεσή του για τον επαναληπτικό αγώνα με την Μπέτις στην Ισπανία. 

Την ίδια στιγμή ο Ισπανός τεχνικός συνέχισε να αντιμετωπίζει τα ίδια αγωνιστικά προβλήματα, αφού ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν.



