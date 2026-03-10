Ολυμπιακός: Ομιλία Μπαρτζώκα σε παίκτες - «Μετά τον Παναθηναϊκό δείχνουμε εφησυχασμό»

Eurokinissi Sports

Απόλυτη συγκέντρωση στον αγώνα με την Παρί ζήτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τους παίκτες του, στην ομιλία του για το ματς της Τρίτης (10/03).

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης στάθηκε στη σημασία του αγώνα με τους Γάλλους, αλλά και για την χαλαρότητα που δείχνει η ομάδα του μετά από νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

«Συνήθως μετά από μεγάλες νίκες στα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό δείχνουμε έναν εφησυχασμό και μία χαλάρωση. Δεν πρέπει να χάσουμε σήμερα για αν γίνει αυτό θα έχουμε θέματα», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε! Δεν θα είναι εύκολο ματς, το αντίθετο, θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλω σας παρακαλώ να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μην χαλαρώσετε. Έχουμε ακόμα δύσκολη δουλειά μπροστά μας, νομίζω πως όλοι συμφωνούμε σε αυτό».