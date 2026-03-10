Super League: Σε απολογία έξι ΠΑΕ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός (για δύο διαφορετικές αναμετρήσεις), η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Λεβαδειακός, ο Ολυμπιακός και ο Παναιτωλικός κλήθηκαν σε απολογία και θα βρεθούν ενώπιον των αρμόδιων οργάνων την Πέμπτη (12/03).

Οι ΠΑΕ αντιμετωπίζουν κατηγορίες κυρίως για υβριστικά συνθήματα από την εξέδρα, ανάρτηση πανό και άναμμα πυρσών κατά τη διάρκεια των αγώνων, παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα. Στην περίπτωση του Άρη, υπάρχει επιπλέον κατηγορία για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο, η οποία ωστόσο δεν προκάλεσε διακοπή της αναμέτρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός κλήθηκε σε απολογία για δύο διαφορετικά παιχνίδια. Εκτός από τον αγώνα απέναντι στον Λεβαδειακός, οι «πράσινοι» θα απολογηθούν και για το εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 12-3-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 4/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 4/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 5/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 7/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/541740 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 7/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/541742 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι, α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/538501 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/21-ν’ από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ

6/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/538501 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

7/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 9/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 9/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6305/26/546403 από 10/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.».