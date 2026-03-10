Κορυφαίος παίκτης του Φεβρουαρίου στη Stoiximan Super League ο Μαρίν

Οnsports Τeam

Ο Ραζβάν Μαρίν ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα για τον Φεβρουάριο στη Stoiximan Super League με ποσοστό 66,31%.

Κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος για τον μήνα Φεβρουάριο αναδείχθηκε ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ.

Ο Ρουμάνος χαφ μέτρησε δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, με κορυφαία του εμφάνιση αυτή στις Σέρρες και στη νίκη με 4-0 όπου μοίρασε δύο ασίστ, ενώ σκόραρε και με πέναλτι. Στην ψηφοφορία δεύτερος βγήκε ο Τετέι με ποσοστό 23,73% και τρίτος ο Φούντας με 6,29%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Φεβρουαρίου:

1/ Ρ. Μαρίν 66,31%

2/ Α. Τεττέη 23,73%

3/ Τ. Φούντας 6,29%

4/ Γ. Μπάτζι 1,30%

5/ Χ. Μπαρτόλο 1,05%

6/ Χ. Πόμπο 0,70%

7/ Σ. Μουτουσαμί 0,62%