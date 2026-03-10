Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Η ήττα από τον Ηρακλή, για τη Stoiximan GBL, έφερε... αναταραχή στις τάξεις της ομάδας του Παναθηναϊκού, μιας και ήτταν η 4η στο πρωτάθλημα, ενώ ήρθε λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague.

Τόσο την Παρασκευή το βράδυ, μετά την ήττα στο ΣΕΦ, όσο και την Κυριακή το απόγευμα, μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνέχισε να κάνει ξεκάθαρο με κάθε τρόπο ότι πιστεύει και στηρίζει παίκτες και προπονητές.

Σήμερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας του, εν όψει της πολύ σημαντικής αναμέτρησης της Πέμπτη με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει και πάλι την έμπρακτη συμπαράστασή του στις προσπάθειες του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.