Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 10 Μαρτίου 2026, 14:44
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Στο Telekom Center Athens βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και παρακαλουθεί την προπόνηση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. 

Η ήττα από τον Ηρακλή, για τη Stoiximan GBL, έφερε... αναταραχή στις τάξεις της ομάδας του Παναθηναϊκού, μιας και ήτταν η 4η στο πρωτάθλημα, ενώ ήρθε λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague.

Τόσο την Παρασκευή το βράδυ, μετά την ήττα στο ΣΕΦ, όσο και την Κυριακή το απόγευμα, μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνέχισε να κάνει ξεκάθαρο με κάθε τρόπο ότι πιστεύει και στηρίζει παίκτες και προπονητές. 

Σήμερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας του, εν όψει της πολύ σημαντικής αναμέτρησης της Πέμπτη με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει και πάλι την έμπρακτη συμπαράστασή του στις προσπάθειες του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Σλούκα για Ζαλγκίρις

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Σλούκα για Ζαλγκίρις

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Σλούκα για Ζαλγκίρις
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Σλούκα για Ζαλγκίρις
SUPER LEAGUE
Κορυφαίος παίκτης του Φεβρουαρίου στη Stoiximan Super League ο Μαρίν
51 λεπτά πριν Κορυφαίος παίκτης του Φεβρουαρίου στη Stoiximan Super League ο Μαρίν
ΣΠΟΡ
Ρόγκα: «Είμαστε ενθουσιασμένες, θα δώσουμε το 110%»
1 ώρα πριν Ρόγκα: «Είμαστε ενθουσιασμένες, θα δώσουμε το 110%»
SUPER LEAGUE
Super League: Σε απολογία έξι ΠΑΕ
1 ώρα πριν Super League: Σε απολογία έξι ΠΑΕ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved