Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 10-11/3, με την COSMOTE TV να φιλοξενεί όλους τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της φάσης των 16. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Μπαρτσελόνα (10/3, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), οι οποίες βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες μετά την 1η αγωνιστική της League Phase και τη νίκη των «Μπλαουγκράνα» με 2-1, καθώς και το ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι (11/3, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για 5η συνεχόμενη σεζόν σε knockout φάση του UEFA Champions League. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις του διημέρου, μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές, αφιερωμένες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι υπόλοιποι αγώνες της αγωνιστικής

Απόψε (Τρίτη 10/3) θα διεξαχθούν, επίσης, οι αγώνες Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (19:45, COSMOTE SPORT 2HD), Αταλάντα-Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START) και Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD). Την Τετάρτη 11/3 η πρωτοπόρος της League Phase Άρσεναλ θα παίξει στην έδρα της Λεβερκούζεν (19:45, COSMOTE SPORT 2HD), η ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης Μπόντο Γκλιμτ θα υποδεχθεί τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 5HD), ενώ θα διεξαχθεί και το ντέρμπι ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεσή των τηλεθεατών, πριν και μετά τη λήξη των ματς (19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Μιχάλη Τσόχο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής (COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Φάση των 16, 1η Αγωνιστική)

Τρίτη 10.03.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Αταλάντα-Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Τετάρτη 11.03.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Λεβερκούζεν-Άρσεναλ (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Μπόντο Γκλιμτ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 12/3, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)