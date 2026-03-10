Stoiximan GBL: Με 14 ομάδες η νέα σεζόν

Οnsports Τeam

H Stoiximan GBL με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως από την νέα σεζόν στο πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος 14 ομάδες, αφήνοντας ανοικτό παράθυρο για wild card.

Με 14 ομάδες θα είναι το πρωτάθλημα της νέας σεζόν στην Stoiximan Greek Basketball League, ενώ όπως έγινε γνωστό αποφάσιστηκε να δοθεί wild card αν κάποια ομάδα από τις δύο που θα προβιβαστούν δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν.

Αυτή -ή αυτές αν είναι δύο- θα δοθεί με απόφαση της Stoiximan Greek Basketball League για τις ομάδες που θα αιτηθούν να πάρουν, μέσω αξιολόγησης από πενταμελής επιτροπή, με απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά να πληροί τις προδιαγραφές.